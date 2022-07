Brussels hof van beroep kampt met grote achterstand “Twee jaar en negen maanden wachten voor burgerlijke zaken”

Brussel Mick Jagger zingt duet met Jacques Brel en gaat op café: “Tof om Brussel te ontdekken”

The Rolling Stones spelen maandagavond in het Koning Boudewijnstadion, maar frontman Mick Jagger ging op voorhand al een kijkje nemen in het Brusselse stadscentrum. Dat deelde hij mee via sociale media.

10:37