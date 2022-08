Brussels gewest zoekt testpersonen voor applicatie voor kilometerheffing

Futsal eerste nationale Diogo (RSCA Futsal) speelt zaterdag Supercup tegen Charleroi: “Eerste prijs moet echte start worden”

De speeltijd is voorbij. Zaterdag wacht er de spelers van het nieuwe RSCA Futsal een eerste officiële uitdaging. In de eigen sporthal in Roosdaal wordt de Supercup afgewerkt. Charleroi is de tegenstander. Het wordt een heruitgave van de bekerfinale van vorig seizoen, maar dan voor het eerst onder de naam RSCA.

11:55