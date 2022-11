Brussels Gewest presenteert nieuw actieplan voor een nettere hoofdstad

Brussel10 november werd de nieuwe clean.brussels-strategie goedgekeurd. Dinsdag gaf bevoegd minister Alain Maron (Ecolo) een woordje uitleg over het nieuwe actieplan. Ter gelegenheid werden op het Heilig-Kruisplein transparent kubussen neergepoot met “daarin wat de Brusselaars niet meer in onze straten willen zien: zwerfvuil, sluikstort, afval, blikjes en sigarettenpeuken die achteloos in de openbare ruimte worden achtergelaten.”

De installatie staat op het Heilig-Kruisplein in Elsene sinds vrijdag 25 november. Het volume van 8 kubieke meter is daarbij niet zonder reden gekozen. Het vertegenwoordigt het volume zwerfvuil en sluikstort dat elk uur wordt opgehaald op het grondgebied van het Brussels Gewest door de schoonmaakdiensten van het Gewest en de gemeenten.

“Met deze symbolische installatie willen we iedereen bewust maken van de omvang van zwerfvuil en de sociale en milieuschade die het veroorzaakt”, legt Kathlyn Jaminon uit, coördinator van de clean.brussels-strategie bij Net Brussel. “Op die manier willen we een beroep doen op ieders verantwoordelijkheidsgevoel: overheden, burgers en bedrijven. Zo willen we de mensen eraan herinneren dat netheid in de openbare ruimte een gemeenschappelijk goed en een zaak van iedereen is.”

Volledig scherm Alain Maron (Ecolo). © Kabinet Alain Maron

2,5 miljoen euro

Dinsdag verscheen op de kubussen een nieuwe display, met daarop de oplossingen die clean.brussel wil aanreiken voor die vervuiling. Die strategie omvat verschillende dimensies: via sensibilisering, preventie, infrastructuur en sanctionering willen ze het werk van de ploegen van Net Brussel lichter maken. “De lancering van clean.brussels is een belangrijke stap,” benadrukt Maron . “Het is het resultaat van een intensieve samenwerking die in 2021 door meer dan 50 Brusselse actoren, instellingen, verenigingen en particulieren, begon.”

“Naast het Gewest spelen vooral de gemeenten een doorslaggevende rol bij het schoon houden van de openbare ruimte. Om ze daarbij te steunen, heeft de Brusselse regering een budget voorzien van 2,5 miljoen euro. Daarmee kunnen de projecten gefinancierd worden voor meer netheid in de wijken. Want door de problemen bij de wortel aan te pakken, kunnen we alle Brusselaars een waardige leefomgeving bieden, of ze hier nu wonen, werken of op bezoek komen”, besluit de minister.

