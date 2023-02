Brussels gewest maakt 25 miljoen euro vrij voor nieuwe sportinfrastructuur

Futsal eerste nationale Roninho raakt vrijdag speelklaar voor de topper tegen Charleroi: “Ik heb nog minstens vier grote uitdagin­gen dit seizoen”

Op de veertiende speeldag staan RSCA Futsal en Charleroi tegenover elkaar in de Belleheide. Het gaat om een duel van de competitieleider tegen de nummer drie – virtueel zelfs twee – in de rangschikking. Het wordt ook het eerste treffen van een drieluik. Het toeval wil dat beide topploegen elkaar kortelings nog twee keer ontmoeten in de halve finale van de beker.

14:16