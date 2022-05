Brussels Gewest lanceert subsidieoproep om dierenasielen extra te ondersteunen

Met de nieuwe subsidieoproep wil Brussel “steun verlenen aan structuren die zwaarbelast zijn, vooral bij het naderen van de zomervakantie en de daarmee gepaard gaande golf van dieren die worden achtergelaten, alsook het welzijn van de dieren in de asielen verbeteren”.

In Brussel liggen er negen asielen waar zwervende, verdwaalde of achtergelaten dieren opgevangen worden. Jaarlijks komen er bijna 5.000 dieren terecht. Het gaat vooral om katten en honden, maar ook reptielen, knaagdieren en vogels belanden in de dierenasielen.

“Het aantal dieren dat wordt opgevangen, of ze nu op de openbare weg gevonden worden of achtergelaten werden, toont aan dat we de burgers bewust moeten blijven maken, maar ook dat het belangrijk is de asielen te ondersteunen. We moeten hen helpen om voor de dieren te zorgen”, aldus Clerfayt.

“Essentiële taak”

Dankzij de subsidieoproep zal elk asiel in Brussel een bedrag van maximaal 7.000 euro kunnen krijgen. “De asielen beschikken niet over grote budgetten. Zij functioneren overigens allemaal dankzij de solidariteit van de burgers en dankzij giften. Dat is niet normaal. Asielen vervullen immers een essentiële taak van openbare dienstverlening om het welzijn van dieren in nood te beschermen. Hoewel de budgettaire situatie van het Gewest ons voorlopig niet toelaat structurele steun te bieden aan de asielen, hoop ik met deze subsidieoproep de asielen wat ademruimte te bieden door hen in staat te stellen het welzijn van de dieren te verbeteren”, besluit Clerfayt.

Deze subsidie moet de asielen de mogelijkheid geven hun infrastructuur te verbeteren, uitgaven aan dierenartsen te betalen en materiaal of voedsel aan te kopen.