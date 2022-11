Brussels Gewest lanceert nieuwe campagne tegen seksuele intimidatie op straat

BrusselMaandag werd de bewustmakingscampagne ‘Join the FAM’ tegen seksistische intimidatie en seksueel geweld gelanceerd. Die campagne loopt van 22 november tot 2 januari en wordt gevoerd op het MIVB-net, sociale media en verschillende gemeentebladen. Via stickers, een videoclip en beeldmateriaal hoopt men inwoners aan te sporen om actie te ondernemen wanneer ze getuige zijn van seksistische intimidatie.

In Brussel wordt seksistische intimidatie in de openbare ruimte al jaren als problematisch beschouwd. De documentaire ‘Femme de la rue’ van Sophie Peeters kaarte die kwestie al aan in 2012. Recenter onderzoek, uitgevoerd in 2019 door Plan International, toonde aan dat er nog steeds heel wat werk aan de winkel is. Volgens de resultaten zou 91 procent van de bevraagde meisjes slachtoffer geweest zijn van seksistische intimidatie. En ook de bewegingen #MeToo en #BalanceTonBar vestigden de voorbije jaren de aandacht op het fenomeen.

In 2020 lanceerde de Brusselse Regering al een eerste gewestelijk plan ter bestrijding van seksueel geweld tegenover vrouwen, grotendeels gebaseerd op aanbevelingen van de verenigingssector. Meerdere acties van dat plan hadden betrekking tot seksistische intimidatie en seksistisch geweld in de openbare ruimte, het openbaar vervoer en de werkvloer. In december 2021 werd ook een actieplan in het leven geroepen om seksueel geweld in het nachtleven tegen te gaan.

5D-methode

De nieuwe campagne ‘Join the FAM’ sluit aan bij die twee actieplannen. “Onze bedoeling is om belemmeringen weg te nemen die getuigen nog steeds tegenhouden om te reageren”, legt Nawal Ben Hamou (PS) uit, Brussels staatssecretaris van Gelijke Kansen. “Omdat die getuigen niet altijd beseffen dat er sprake is van problematisch gedrag, niet weten hoe ze erop moeten reageren of simpelweg niet durven. Met de campagne willen we informeren, sensibiliseren, en een draagvlak creëren om mensen aan te zetten tot actie.”

‘Join the FAM’ richt zich dan ook op de rol van getuigen met behulp van de 5D-methode: Distract, Delegate, Document, Direct en Delay. Vertaald komt dat neer op de volgende punten: aandacht afleiden, hulp inschakelen, bewijzen verzamelen, slachtoffers en/of daders aanspreken en in dialoog treden. Ook de ‘d’ van ‘doorbell’ hoort daarbij. “Door een sticker van Join the FAM op hun deurbel of deur te plakken, kunnen alle Brusselaars mee de strijd aangaan tegen intimidatie, en slachtoffers van dit soort geweld ondersteunen”, klinkt het.

De campagne wordt opgevolgd door een breed begeleidingscomité, en loopt van 22 november tot 2 januari. De videoclip en het beeldmateriaal worden verspreid via sociale media en door affiches op het MIVB-net. De stickers zijn te verkrijgen via gemeentebladen. Op de website van de campagne staan noodnummers, hulplijnen en tips voor getuigen van seksuele intimidatie gebundeld.

