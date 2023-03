Brussels Gewest krijgt stadsdichter

Spelen in een bankkluis of kermisat­trac­tie? In deze 10 kindvrien­de­lij­ke restau­rants in Brussel, de Rand en het Pajotten­land tafel je zorgeloos met je kroost

Met je hele kroost rustig op restaurant gaan, het is niet altijd even gemakkelijk. En dus kan een kindvriendelijk restaurant wonderen doen. Als ouder kan je er rustig tafelen terwijl de kids zich uitleven in de speelhoek of speeltuin. Wij lijsten de meest kindvriendelijke restaurants uit Brussel, de Rand en het Pajottenland op. Smakelijk!