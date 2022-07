Brussels Gewest krijgt ‘boommeester’

Brussels GewestDe onthardingsspecialist in Brussel krijgt er nieuwe functie bij: boommeester. Die staat in voor het boombeheer bij werkzaamheden op bepaalde wegen. “Het is een belangrijke stap in het hitte- en droogtebestendig maken van onze stad”, zegt Groen-parlementslid Lotte Stoops.

“Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat grote bomen een belangrijke impact hebben op hun omgeving”, legt Stoops uit. “Een studie van de KU Leuven wees uit dat het medicijngebruik van inwoners daalde naarmate er meer grote bomen in de stad zijn. Daarom is het belangrijk dat ze behouden blijven, en niet vervangen worden door kleinere exemplaren. Ze moeten erkend worden als nutsvoorziening. Bomen zijn even belangrijk als elektriciteit.”

Om dat te bewerkstelligen wordt de Brusselse onthardingsspecialist ook ‘boommeester.’ “Dat is eigenlijk een multidisciplinair team van onder meer hydrologen, ecologen en landschapsarchitecten”, zegt het parlementslid. “Als ‘boommeester’ zullen ze ook instaan voor het beheer van grote bomen bij werkzaamheden. Dat dient voornamelijk om te voorkomen dat de bomen sneuvelen bij werken, of er schade wordt toegebracht aan de wortels.“ In de periode tussen 2022 en 2023 zal een strategisch bomenplan voor alle gewestwegen uitgewerkt worden.

Volledig scherm Lotte Stoops, Brussels parlementslid voor Groen: "Bomen zijn even belangrijk als elektriciteit." © Groen

Op die manier zet in Brussel zich in voor de Europese voorstellen rond het herstel van stedelijke ecosystemen. Die vragen de EU-lidstaten ervoor te zorgen dat er tegen 2030 in alle steden geen nettoverlies van stedelijke groene ruimte en van stedelijke boomkroonbedekking is ten opzichte van 2021. Momenteel zijn er in het Gewest drie gemeentes die daarop intekenden: Brussel, Elsene en Jette. “Maar ik hoop ook dat de andere gemeenten een boomplan zullen ontwikkelen”, besluit Stoops. “We moeten een geïntegreerd beleid voeren over de verschillende niveaus heen.”

