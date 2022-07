Brussels Gewest en Etterbeek geïnteresseerd in Cauchiehuis: onteigening mogelijke piste

EtterbeekNog tot vrijdag 15 juli konden kandidaat-kopers een bod uitbrengen op het Cauchiehuis in Etterbeek. Maar ook de gemeente en het Brussels Gewest tonen interesse in de art-nouveauwoning, bekend om zijn gevelschilderingen. In een gezamenlijke brief vragen ze om dialoog met de makelaars, en sluiten ze een onteigening niet uit.

Met zijn weelderige voorgevel, gedetailleerde sgraffiti (gevelschilderingen) en houten pilasters is het Cauchiehuis een van de beste voorbeelden van art-nouveau in Brussel. Het gebouw werd in 1905 ontworpen door architect Paul Cauchie, die er samen met zijn vrouw woonde, kunstschilderes Carolien Voet. In 1980 werd het huis overgekocht door het echtpaar Dessicy, die het pand restaureerden. Aanvankelijk wouden zij er een Kuifjemuseum in onderbrengen, maar uiteindelijk bleef het beperkt tot een tentoonstellingsruimte in de kelder. Sinds 1994 wordt het beschermde gebouw een weekend per maand opengesteld voor het publiek onder begeleiding van een gids.

Het Cauchiehuis staat ondertussen al enkel maanden te koop. Tot vrijdag 15 juli konden kandidaat-kopers een bod uitbrengen. In de advertentie op Immoweb stond vermeld dat de woning geschikt is voor kunstliefhebbers, stichtingen of galerijen. Maar ook de gemeente Etterbeek en het Brussels Gewest hebben hun pijlen op de art-nouveauwoning gericht. In een gezamenlijke brief gericht aan veilinghuis Sotheby’s, dat het gebouw veilt, leggen de Brusselse overheden uit waarom ze het pand willen aanschaffen.

Onteigening

Zo valt te lezen dat ze verkiezen om rechtstreeks met de eigenaars te onderhandelen over de prijs. Staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-vooruit), minister-president Rudi Vervoort (PS) en Etterbeeks burgemeester Vincent De Wolf (MR) houden echter ook andere opties open. “We zijn vastberaden om het gebouw via alle mogelijke rechtsmiddelen te bekomen. Mochten eventuele onderhandelingen mislukken, dan wordt een onteigening op basis van het openbaar belang niet uitgesloten”, staat in de brief.

Die boodschap kan hard gemaakt worden. “Openbaar belang is een vrij ruim begrip”, legt advocate Isabelle Cooreman uit. “Maar als de waarde van het erfgoed als openbaar belang kan worden aangetoond, is het in principe wel mogelijk om over te gaan tot een onteigening.” Volgens het kabinet van staatssecretaris Pascal Smet hoeft het evenwel niet zo ver te komen. Zij willen vooral dat het gebouw, met zijn belangrijk waarde als Brussels erfgoed, publiek toegankelijk blijft.

Vooral de aankoopprijs lijkt een struikelblok. Die staat momenteel op minstens 1,8 miljoen euro, waarbij kopers een bod kunnen uitbrengen ‘onder gesloten omslag’. Maar die prijs komt volgens het kabinet van Pascal Smet niet overeen met de externe schatting die eerder dit jaar gebeurde. Voorlopig is het dus nog niet duidelijk wat de toekomst zal brengen voor het Cauchiehuis. Bij Sotheby’s Realty was men niet bereikbaar voor commentaar.

