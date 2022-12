Brussels gerecht zoekt verdachte van steekpartij in Sint-Jans-Molenbeek

De steekpartij vond plaats op 12 augustus 2021 rond 00.09 uur, in het café “La Palme d’Or” in de Vierwindenstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Na een woordenwisseling diende een klant een andere klant meerdere messteken toe. Het slachtoffer raakte zwaargewond en de dader vluchtte onmiddellijk weg na de feiten.

Wie meer informatie heeft over de feiten of de man herkent, kan contact opnemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu, of via het gratis nummer 0800 30 300. Discretie wordt verzekerd.