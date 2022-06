Brussels deelfietsbedrijf Billy is niet meer

De Covidpandemie had stevig ingehakt op het deelfietsenbedrijf, dat er niet in slaagde om break-even te draaien. Om het bedrijf toch een nieuw leven in te blazen ging men op zoek naar een mogelijke overnemer. “Helaas waren die pogingen niet succesvol, ondanks de moeite die we in de potentiële heropstart gestoken hebben,” luidt in het Facebookbericht.