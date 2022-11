Brussels collectief klaagt ‘seksistische en racistische’ stripmuren aan

De feministische actiegroep ‘Noms Peut-Être’ houdt al langer acties in het Brusselse. Zo voeren ze studies uit naar de plaats van vrouwen en mensen van kleur in de openbare ruimte, en brachten ze hulde aan slachtoffers van feminicide door hun namen in verschillende Brusselse straten te hangen. Nu richten ze hun blik ook de op de stripmuren. 13 van 68 fresco’s zouden volgens hen moeten verdwijnen, omdat ze seksistisch of racistisch zijn. De verklaring van het collectief haalde zelfs de Britse pers. “Ik ben diep geschokt door sommige tekeningen”, vertelde medeoprichtster Pauline Grégoire aan The Guardian. “Door die stereotiepe afbeeldingen voel ik me niet welkom in de stad.”

‘Oh Lieve Hemel’ van Stuf en Janry is een voorbeeld van een stripmuur die niet door beugel kan volgens de actiegroep. Op het fresco, dat het hiernamaals uitbeeldt, gluren twee agenten naar een naakte vrouw. En ook de ‘Kleine Robbe’ in het Bruparck in Laken zou problematisch zijn. Het enige vrouwelijke personage draagt er immers een erg kort rokje. “Onnodige seksualisering”, aldus het collectief. Bepaalde afbeeldingen, zoals die van burgeractiviste en jazz-ster Josephine Baker, zouden ook racistische ondertonen hebben. Baker wordt er namelijk stereotiep afgebeeld: in een strak jurkje naast een cheetah, terwijl ze gered wordt door een witte man.

Volledig scherm 'De Kleine Robbe', met op de molen een vrouw met kort rokje. "Onnodig seksistisch", volgens het collectief. © Eric Danhier

QR-codes

Bevoegd Brussels schepen Arnaud Pinxteren (Ecolo) maakt zich sterk dat de stripmuren van context voorzien worden. Wie wil kan daarvoor een QR-code scannen op de afbeelding. “Het is niet de eerste keer dat wij de mening van dit collectief of andere bezorgde burgers horen”, zegt hij. “Het initiatief voor die QR-codes was dan ook deels gebaseerd op die bezorgdheden.” Een 14-koppig team van sociologen, historici en andere geleerden, verzorgt daarbij de onderschriften. “Die helpen om meer context te geven over hoe deze stripverhalen tot stand zijn gekomen, waarom ze bij de Striproute zijn toegevoegd, en hoe iemand in 2022 ze kan interpreteren.”

Maar Noms Peut-Être ziet de stripmuren toch liever verdwijnen. In 2020 voerde de actiegroep ook een studie uit naar de stripmuren. Volgens de resultaten bleek 85 procent van de afgebeelde figuren mannelijk te zijn, en ook 93 procent van de tekenaars was een man. Nog veel ruimte om te vervrouwelijken dus. Dat beaamt ook Pinxteren. “De vervrouwelijking van de striproute is een van de thema’s waarop we werken sinds ik ben begonnen als schepen in 2018”, zegt hij. “ Sinds 2018 zijn elf van de twaalf nieuwe stripmuren gemaakt door vrouwen of door een vrouw en een man. Het aantal vrouwelijke personages dat wordt afgebeeld als held, is ook gestegen.”

Volledig scherm 'Oh Lieve Hemel', beeldt een blote vrouw uit die begluurd wordt door agenten. © Marc Baert

Volledig scherm De stripmuur met Josephine Baker, waarin ze stereotiep zou afgebeeld staan: in een strak jurkje naast een cheetah, terwijl ze gered wordt door een witte man. © Marc Baert

