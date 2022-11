Brussels Artisan Workshops zet lokale ambachten in de kijker

BrusselTussen 11 november en 4 december vindt de tweede editie van de Brussels Artisan Workshops plaats. Via participatieve activiteiten kunnen bezoekers er kennis maken met de leefwereld van een 40-tal Brusselse ontwerpers en makers, waaronder chocolatiers, juweliers en brouwers. Op die manier willen de organisatoren de lokale (kunst)ambachten in de kijker zetten bij een breder publiek.

De eerste editie van Brussels Artisan Workshops zag vorig jaar het levenslicht, op initiatief van ontwerpster Natacha Cadonici. Dat was toen nog beperkt tot de Sint-Jacobswijk. Voor de tweede editie wordt dat gebied flink wat uitgebreid. “Na het succes van het evenement in 2021, hebben we besloten om het betrokken gebied uit te breiden tot de hele stad Brussel”, zegt Fabian Maingain, schepen van Economische Zaken (Défi). “We willen de schijnwerpers richten op de rijkdom aan knowhow van de Brusselse ambachtslui en hun zaak een impuls geven. Tegelijk promoten we de lokaal vakmanschap op een duurzame manier.”

Vakmanschap

Meer dan veertig ambachtslieden bieden tijdens het evenement, georganiseerd door de vzw OndernemenBrussel en Wecandoo, verschillende workshops aan. Die nemen gemiddeld een paar uurtjes in beslag. Zo krijgen de bezoekers de kans om hun eigen parfum of pralines te maken, de wereld van upcycling te ontdekken of deel te nemen aan houtbewerking, pottenbakken, bloemschikken,… Er is voor elk wat wils, beloven de organisatoren. Na de workshops mogen de deelnemers hun proefstuk mee naar huis nemen.

Bij Kristina Zouein, ontwerpster van het schoenenmerk KINAMANIA, kan je bijvoorbeeld een gepersonaliseerde leren tas in elkaar zetten. “Dat gebeurt op basis van vooraf uitgesneden materialen, waarbij de deelnemers kleuren kunnen kiezen van bepaalde onderdelen. De workshops zorgen voor erg leuke momenten. We ontmoeten elkaar rond het werkblad in het atelier, in een warme sfeer, en we leren elkaar kennen terwijl we werken.” Voor Michel Deschuytere, een timmerman en meubelmaker die al 43 jaar in de Marollenwijk werkt, is het ook een gelegenheid om klanten kennis te laten maken met het plezier en de waarde van vakmanschap. “Door zelf een houten voorwerp te maken, word je je bewust van de tijd die het kost en herontdek je de wereld van de ambachtelijke productie.”

Volledig scherm Preview van de workshop bij KINAMANIA. © NSB

Veren

Dat beaamt ook Emmanuelle Beduneau van Analepse Felt Design. Zij heeft ondertussen vier jaar een atelier dicht bij de Sint-Gorikshallen. Daar ontwerpt ze designstukken, meestal op basis van veren. “De kleuring, vormgeving en selectie van de veren zijn daar belangrijke aspecten van”, legt ze uit. “Die verwerk in mijn vaste collectie van interieurdesign. Daarnaast werk ik ook op verzoek van klanten, en organiseer ik ateliers om mensen de kunst van veerbewerking te laten ontdekken.”

“De Brussels Artisan Workshops zijn een fijne ervaring voor zowel de klanten als ons. De klanten leren er iets nieuws en wij kunnen ook eens een blik achter de schermen geven, wat niet altijd makkelijk is om over te brengen. Tegenwoordig moet het vooral snel gaan, met gestandaardiseerde producten die zo snel mogelijk aan huis bezorgd moeten worden. Wij bieden iets anders, met unieke objecten waar veel tijd en passie in vervat zitten. Hopelijk komen er veel geïnteresseerden een kijkje nemen.”

