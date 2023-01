Brusselaars willen coöperatieve oprichten om Hallepoortmuseum zelf uit te baten

Vorige maand raakte bekend dat de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) de Japanse Toren, het Chinese Paviljoen en het Hallepoortmuseum niet langer willen openhouden. De toren en het paviljoen liggen er tegenwoordig maar verloederd bij, en in de voormalige stadspoort stapelen de verliezen zich op. “De KMKG geloven dat een permanente sluiting van de Hallepoort en een overdracht van dit gebouw aan de regio of de stad hen in staat zou stellen zich te concentreren op de ontwikkeling van de twee musea (Kunst & Geschiedenis en MIM) en het Horta-Lambeaux paviljoen”, klonk het toen in de directienota.

Maar ook de Stad Brussel en het Brussels Gewest zien een overname van de Hallepoort niet zitten. Daarom nemen vijf Brusselaars nu zelf het heft in handen. “De voorbije weken hebben we in verschillende krantenartikelen gezocht naar wat er zou gebeuren met de historische stadspoort”, vertelt Armel De Schreye, een van de initiatiefnemers. “Ook met het kabinet van bevoegd staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) hadden we contact opgenomen. Maar voorlopig is het nog heel onduidelijk wat de toekomst gaat brengen.”

Volledig scherm De Hallepoort: "We willen vermijden dat historische waarde van het gebouw verloren gaat ten koste van een nieuw hotel, bijvoorbeeld.” © Marc Baert

Historische waarde

Daarom wil De Schreye samen met enkele anderen een coöperatieve oprichten om het Hallepoortmuseum zelf uit te baten. “De Hallepoort is in het verleden al meermaals van de sloophamer gered. Maar het is een gebouw met een belangrijke historische waarde als een van de laatste overblijfselen van Brusselse fortificatie. In de collectie liggen onder andere harnassen van de Habsburgers, de geschiedenis van de Brusselse Gildes en overblijfselen van het Coudenbergpaleis. We willen vermijden dat historische waarde van het gebouw verloren gaat ten koste van een nieuw hotel, bijvoorbeeld.”

Dat gevoel wordt ook gedeeld door omwonenden. “Ondertussen hebben we al een 50-tal andere mensen gehoord die bereid zijn ons initiatief te ondersteunen”, gaat De Schreye verder. “Maar we mogen niets verbloemen. Het Hallepoortmuseum is effectief heel verlieslatend geweest de laatste jaren. Langs de andere kant heeft het gebouw heel wat potentieel. Zeker op vlak van marketing is veel verbetering mogelijk. De oude functie als gevangenis zou bijvoorbeeld meer in de verf gezet kunnen worden, zoals het ‘Torture Museum’ dat bij het Gravensteen hoort in Gent. Dat kan aangewend worden om meer toeristen en bezoekers aan te trekken. Ook samenwerkingen met folkloristische organisaties zoals de Ommegang kunnen daar bij helpen.”

15 januari lanceert het collectief een crowdfunding en een petitie. “We hebben al enkele pistes voorbereid in geval we de uitbating op ons moeten nemen. Daarvoor keken we naar voorbeelden van andere historische gebouwen die door een coöperatieve worden opengehouden, zoals het kasteel van Reinhardstein of Château Montaigle in de buurt van Yvoir. Al zou in een ideaal scenario wel de Stad Brussel of het Brussels Gewest het beheer op zich nemen. Wie het uiteindelijk ook wordt, wij zijn tevreden zolang de toekomst van het historische gebouw maar verzekerd wordt”, besluit De Schreye.

