Brusselaars roken het vaakst, volgens enquête van Stichting Tegen Kanker

Vilvoorde Het huisvande­Mens viert Nieuwjaar­ke Zoete

Nieuwjaarke zoete, het wordt vooral in de Kempen gezongen door kinderen die op 31 december van deur tot deur gaan en met een zak snoepgoed thuiskomen. Bij het huisvandeMens in de Frans Geldersstraat nemen ze de tekst als inspiratie. In plaats van een standaard nieuwjaarsreceptie was er taart en koffie voorzien.

18 januari