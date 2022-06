Brusselaars ontwikkelen nieuw concept teambuilding: “Beetje zoals Eurosong voor bedrijven.”

BrusselWie eens een andere teambuilding-activiteit wil organiseren dan een stadspel of een weekend in de Ardennen, kan terecht bij Corporate Music Awards (CoMa). Lionel Duez en Gaëthan Dehoux, beiden geboren in het Brusselse, staken een heuse liedjeswedstrijd in elkaar voor bedrijven. “Vergelijk het met het Eurovisie Songfestival.”

Tijdens de teambuilding begeleidden Lionel en Gaëthan de deelnemers met het schrijven van hun eigen song, het draaien van een videoclip, een bedrijfsvideo en het visuele ontwerp van de albumhoes, foto’s, vlaggen en bandnaam. En dat gedurende één jaar. Op het einde van dat jaar mogen de bedrijven hun artistiek project voorstellen in een liedjeswedstrijd.

“We merkten bij andere teambuilding-activiteiten dat het leuke gevoel dat men eraan over houdt snel verdwijnt,” vertelt Lionel Duez, CEO van CoMa. “De thema’s van de activiteiten verwisselen snel, en niet iedereen vindt ze even leuk. Daarom zochten we naar een manier om hen mee te nemen in een HR avontuur op lange termijn.”

Deelnemende bedrijven kunnen meedingen naar de 'Golden Glasses'.

Voor elk wat wils

“Ikzelf ben muzikant, als hobby weliswaar, en Gaëthan is een professional die in verschillende studio’s werkt. We zochten naar een manier om mensen op een artistieke wijze aan teambuilding te laten doen,” zegt Lionel. “Zo kwamen we op het idee om een soort Eurovisie Songfestival te organiseren voor bedrijven, dat had nog nooit iemand gedaan.”

Niet iedereen hoeft daarvoor te zingen of te verschijnen in de videoclip. “Iedereen kan doen wat hij of zij leuk vindt,” legt Lionel uit. “Sommigen willen graag meeschrijven aan de song, anderen staan liever achter de schermen om de videoclip te filmen. Maar ze mogen ook in de jury zitten of hun collega’s aanmoedigen vanop de tribunes. De deelnemers zijn vrij om te kiezen, zo vindt iedereen een activiteit waar men zich comfortabel bij voelt.”

Voorlopig is het project nog in voorbereiding. “In januari volgend jaar zullen officieel starten met het project. We mikken op 10 à 15 deelnemende bedrijven.” Ondertussen zijn er al drie Brusselse bedrijven ingeschreven, waaronder vervoersmaatschappij MIVB.

Oprichters Gaëthan en Lionel: "Iedereen kan doen wat hij of zij leuk vindt."