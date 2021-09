Brusselaars laten zich niet vaccineren voor coronapas

In Frankrijk zette de aankondiging van de coronapas afgelopen zomer heel wat aanvankelijke weigeraars ertoe aan om alsnog richting vaccinatiecentrum te snellen, maar in de hoofdstad blijft een dergelijk effect voorlopig uit. "Het aantal inschrijvingen voor vaccinaties is gestabiliseerd", zegt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

Amper 50% van de Brusselaars kreeg z'n twee prikken, in Vlaanderen is dat 78%. Bij 12- tot 17-jarigen is het verschil nog frappanter: 74% gevaccineerden in Vlaanderen, 20% in Brussel. Volgens de meest recente weekcijfers werden er 10.000 eerste dosissen toegediend in het Brussels Gewest, terwijl de doelstelling op 16.000 per week lag. Het wordt dus moeilijk om tegen eind oktober de verwachte vaccinatiegraad van 65% van de bevolking te bereiken, geeft Neven toe. "Het zal eerder 61% zijn."