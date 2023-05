Brusselaar uit trein gezet na bedreigen conducteur

Reis rond de wereld op 29ste Servaiscon­cert van 3 juni

De verjaardag van de Halse cellist François Servais wordt in Halle steevast gevierd met een Servaisconcert. Intussen is Servais 216 jaar oud, of beter gezegd ‘jong’, vermits zijn muziek nog over de hele wereld gespeeld wordt. Onder meer door het Frans-Poolse duo Fortecello, dat al tien jaar Europa rondreist en vaak een werk van Servais programmeert.