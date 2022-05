Brusselaar op heterdaad betrapt wanneer hij fiets probeert te stelen

Omstreeks 18.19 uur wilde de jongeman zijn fiets ophalen in de fietsenstalling aan de Martelarenlaan in Kessel-Lo. Ter plaatse aangekomen, zag hij hoe een onbekende man bij zijn fiets stond. Deze had net het fietsslot opengebroken door gebruik te maken van een fietszadel dat hij even verderop had ontvreemd. Er ontstond een korte discussie, waarna het slachtoffer met zijn fiets kon wegrijden. Het slachtoffer verwittigde meteen de politie, die de verdachte in de nabije omgeving nog kon aantreffen. De 24-jarige man uit Elsene werd onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Hij dient zich in juni 2022 te verantwoorden voor de strafrechtbank.