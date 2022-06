Brusselaar fietst naar Lviv om steun in te zamelen voor Oekraïne

Brussel/LvivMaarten van Middelem vertrekt zondag met de fiets naar Lviv in Oekraïne. Dat doet hij om geld in te zamelen voor een goed doel, en om zijn Oekraïense vrienden een hart onder de riem te steken. “De tocht zal ongeveer drie weken duren.”

Het was tijdens zijn studie in de Zuid Koreaanse hoofdstad Seoul dat Brusselaar Maarten van Middelem zijn passie voor reizen ontdekte. “Ik hou er van om nieuwe culturen en nieuwe mensen te leren kennen,” zegt hij daarover. Zijn liefde voor reizen bracht hem vier jaar geleden nog naar het WK in voetbal in Rusland, ook toen met de fiets. “Een tocht van precies 3.117 kilometer,” vertelde hij toen aan onze redactie.

Zondag springt Maarten terug op de fiets, deze keer naar Lviv in Oekraïne. Hij heeft er immers heel wat vrienden. “Ik heb hen eigenlijk ontmoet in ons land,” zegt Maarten. “Een van hen leerde ik kennen toen die op reis was in België, en sindsdien komen ook de anderen uit de vriendengroep geregeld bij mij over de vloer. In september vorig jaar ben ik nog naar een trouwfeest in Lviv geweest.”

Dubbel gevoel

“We praten bijna dagelijks over de situatie daar,” gaat hij verder. “ Het is een heel dubbel gevoel. Langs de ene kant gaat het gewone leven er gewoon verder, en langs de andere kant is er de constante dreiging. Er vallen nog steeds bommen.” Daarom besloot Maarten om per fiets naar Lviv af te reizen, om er zijn Oekraïense vrienden te ondersteunen.

“Ik schat dat de tocht ongeveer drie weken zal nemen,” legt Maarten uit. “Maar ik heb voor de zekerheid toch een maand ingepland. Ik heb een tent mee om onderweg in te slapen, maar ik zal ook wel in hotels of bij mensen terechtkunnen.” En hoewel hij avontuurlijk aangelegd is, zal Maarten het gevaar niet gaan opzoeken. “Momenteel is het relatief veilig in Lviv. Ik blijf buiten de steden, waar er het minste conflicten zijn. Maar ik volg de situatie wel dagelijks op, en als het te onveilig wordt pas ik mijn plannen wel aan.”

Met de fietstocht wil Maarten ook steun verzamelen voor de vzw BEforUA, die onder andere medisch materiaal aan Oekraïners bezorgd. Per afgelegde kilometer hoopt hij 1 euro in te zamelen. In totaal zal zijn reis ongeveer 2.000 kilometer bedragen. Wie wil kan Maarten’s reis volgen via zijn website of instagramkanaal.