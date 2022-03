Brussel zet zich schrap voor bezoek Biden

BrusselIn Brussel worden vandaag de verschillende veiligheidsperimeters in gereedheid gebracht voor het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden. Om 21 uur zou Biden moeten landen op de militaire luchtbasis in Melsbroek.

De Amerikaanse president verblijft tot en met vrijdag in de hoofdstad. Morgen staan een NAVO- en EU-top in zijn agenda, net als een G7-vergadering. Belangrijkste hangijzer: de oorlog in Oekraïne en sancties tegen Rusland.

Biden overnacht in de Amerikaanse ambassade in de Regentlaan. Rond de drie bovengenoemde plekken - de NAVO-hoofdzetel in Evere, de Europese wijk en de ambassade van de VS - worden vandaag veiligheidsperimeters ingesteld. Voor de Amerikaanse ambassade gebeurt dat in de loop van de vooravond. Er geldt onder meer een absoluut parkeerverbod.

Volledig scherm The Hotel © Marc Baert

Het team van Biden overnacht in The Hotel op de Waterloolaan. Daar stonden woensdagmiddag al tientallen VIP-taxi’s klaar, veelal zwarte Mercedes-busjes, die de delegatie van Biden door de hoofdstad zullen vervoeren. In de omgeving van The Hotel geldt in tegenstelling tot de vorige komst van Biden geen veiligheidsperimeter.

De strengste politieaanwezigheid was woensdag te zien in de buurt van de Amerikaanse ambassade, die overigens net niet grenst aan het gebouw van de Permanente Vertegenwoordiging van Rusland bij de EU.

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm Amerikaanse ambassade © Marc Baert

Volledig scherm Aan The Hotel geldt een parkeerverbod. © Marc Baert

Volledig scherm Een deel van het Warandepark wordt afgesloten. © Marc Baert