Brussel zet zich schrap voor betoging van ‘vrijheidskonvooi’, politie sluit E40 af komende van Leuven

BrusselAan iedereen die vandaag niet noodzakelijk in Brussel moet zijn, raadt de politie aan om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Ring rond Brussel te vermijden. Wie toch in de hoofdstad moet zijn, verplaatst zich best met het openbaar vervoer. Dit in verband met het uit honderden voertuigen bestaande vrijheidskonvooi dat protesteert tegen de coronamaatregelen. Een deel van het konvooi is gisteravond al in ons land aangekomen en heeft zich op parking C van de Heizel verzameld. Inmiddels heeft de politie ook de E40 van Luik richting Brussel, ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe afgesloten.

De ordediensten doen er alles aan om te verhinderen dat Brussel vandaag geblokkeerd wordt. Zaterdag slaagden de Fransen er alvast in Parijs vrij te houden. Tijdens de actiedag daar werden gisteren nog 97 arrestaties verricht en 513 bekeuringen uitgeschreven. “Er worden voldoende manschappen achter de hand gehouden”, zegt An Berger van de federale politie. Naast het monitoren van de sociale media, rekent de politie op informatie-uitwisseling met politiediensten van de buurlanden. “Er is veel overleg tussen diensten en constante bijsturing.”

Zowel de politie als de parketten van Brussel en Halle-Vilvoorde benadrukken dat er prioriteit zal worden gegeven aan het garanderen van de veiligheid van de bewoners en de pendelaars van en naar de hoofdstad. Dat de stoet niet ongemerkt Brussel mag en zal bereiken staat wel vast. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gaf al aan dat er grenscontroles zouden komen.

Ziekenhuis en luchthaven mogelijk moeilijk bereikbaar: vertrek op tijd

Het universitair ziekenhuis van Brussel waarschuwt op zijn website dat het vandaag mogelijk moeilijk bereikbaar is vanwege de vrijheidskonvooien die onderweg zijn naar Brussel. Het UZ raadt aan de nodige marge in te bouwen en tijdig naar het ziekenhuis te komen.

De vrees bestaat ook de mogelijke betogers de toegangsweg naar de luchthaven in Zaventem zullen bezetten. De politie doet er alles aan om die toegang voor passagiers en werknemers te vrijwaren, maar Brussels Airport roept passagiers op om de situatie goed in de gaten te houden en om op tijd te vertrekken. “Hou de actualiteit in de gaten, kom op tijd en neem indien mogelijk de trein”, klinkt het bij woordvoerster Nathalie Pierard.

Het fenomeen van de vrijheidskonvooien komt overgewaaid vanuit Canada. In de afgelopen dagen werd er via sociale media opgeroepen om vandaag, maandag 14 februari, vanuit alle provincies van ons land met zoveel mogelijk vrachtwagens en andere voertuigen af te zakken naar de hoofdstad.

Volledig scherm Deelnemers van het Franse vrijheidskonvooi verzamelen in Rijsel om eventueel door te rijden naar Brussel. © Florian Van Eenoo / Photo News

Politie in opperste staat van paraatheid

De politie heeft manifestaties van gemotoriseerde voertuigen verboden, maar is wel in opperste staat van paraatheid. De federale politie zal streng toezicht houden op het verkeer in Brussel en zal aanwezig zijn langs grote verkeersaders en invalswegen. In de praktijk zullen de chauffeurs eerst aangesproken worden, pas in een tweede fase zal effectief worden tussengekomen.

Alle vrachtwagenbestuurders en anderen die hun democratisch recht om te betogen willen uitoefenen, kunnen dat doen op een speciaal daarvoor voorziene plaats: parking C van de Heizel, waar gisteravond al een tiental auto’s waren aangekomen. Alleen daar zal een statische actie met gemotoriseerde voertuigen gedoogd worden. De parking is bereikbaar via de Ring RO rond Brussel. Politieploegen zullen bestuurders eventueel naar daar begeleiden.

Eerste actievoerders op parking C aan de Heizel

De eerste uit Frankrijk afkomstige manifestanten verzamelden zich gisteren onder meer in Rijsel van waaruit ze de grens met ons land oversteken. Gisterenmiddag zouden volgens Belga al ongeveer 850 voertuigen uit de buitenwijken van Parijs zijn vertrokken om vooral via secundaire wegen richting Brussel te trekken. Omstreeks 18 uur gisteravond liet de federale politie weten dat er op dat moment nog géén groepen ons land waren binnengereden, maar wel al enkele wagens die van de actiegroep deel uitmaken.

Het eerste lid van het ‘Konvooi van de vrijheid’ dat gisteren in Brussel aankwam, is een vrouw die helemaal vanuit het zuidwesten van Frankrijk naar Brussel is gekomen. Ze wenst anoniem te reageren. “We zijn met een honderdtal mensen waarvan wij de eerste zijn. Iedereen van het konvooi komt op verschillende punten samen. Over de ontvangst in Brussel hebben we geen klachten. We hebben zelfs een escorte van de politie aan de rechter- en linkerkant gekregen om te zorgen dat we geen verkeerde richting insloegen. (glimlacht)”, klinkt het.

Een andere aanwezige komt uit Wallonië. Ook hij was de eerste van zijn groep. “In onze groep zijn er bestelwagens, een vrachtwagen... In totaal een vijftigtal mensen. Zij zijn elders aan het feesten nu (lacht). Bij de eerste snelwegparking zagen we al agenten. Ze zijn alleszins heel vriendelijk. Waarom ik hier ben? De regering overdrijft. Ze doen maar wat. Vroeger konden we leven. Nu hebben we een QR-code nodig voor een koffie. We zijn toch geen beesten?”, aldus de man die al 30 jaar transporteur is.

Volledig scherm Het fenomeen komt overgewaaid uit Canada © EPA

Volledig scherm In Parijs kwam het zaterdag tot onlusten door een ‘vrijheidskonvooi’, echte rellen bleven uit. © Clement Lanot, via REUTERS

Volledig scherm © Florian Van Eenoo / Photo News