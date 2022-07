Brussel wordt gaststad voor internationale stedencongressen

Etterbeek Brussels Gewest en Etterbeek geïnteres­seerd in Cauchie­huis: onteige­ning mogelijke piste

Nog tot vrijdag 15 juli konden kandidaat-kopers een bod uitbrengen op het Cauchiehuis in Etterbeek. Maar ook de gemeente en het Brussels Gewest tonen interesse in de art-nouveauwoning, bekend om zijn gevelschilderingen. In een gezamenlijke brief vragen ze om dialoog met de makelaars, en sluiten ze een onteigening niet uit.

17:27