Brussel wil meer na-oorlogse gebouwen beschermen

Brussel Werkzaamhe­den aan Troontun­nel gestart: “Druk verkeer op de hele Kleine Ring”

Door de start van de renovatiewerken aan de Troontunnel op de Kleine Ring van Brussel (R20), verloopt de ochtendspits moeizaam. Het verkeer kan in de tunnel enkel over één rijstrook richting Zuid en dat zorgt overal in de hoofdstad voor fileleed.

16 mei