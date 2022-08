Brussel verwacht eerste genderkliniek in 2023

Ons land telt momenteel drie dergelijke ziekenhuizen: in Gent, Luik (beide geconventioneerd), en Genk (niet geconventioneerd), en de vraag is groot, aldus het ziekenhuis.

Het project is in de afrondingsfase en zou volgens het vakblad in het tweede kwartaal van 2023 voltooid moeten zijn. "Het doel is een multidisciplinaire follow-up (psychiatrie, endocrinologie, chirurgie, enz.) aan te bieden, met als nieuwigheid een eerste consultatie in combinatie met een endocrinoloog en een psychiater. Verenigingen en lokale actoren hebben onze aandacht gevestigd op het feit dat de eerste consultatie maar al te vaak alleen op psychiatrisch niveau gebeurt", aldus Franckx.