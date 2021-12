Brussel start met vaccinatie van jonge kinderen: “Hopelijk binnenkort opnieuw normaler naar school”

De overheid heeft het licht nog maar net op groen gezet voor de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar of het Brussels Gewest start al een testfase op. “We wilden al voor de echte start van de vaccinatiecampagne bij kinderen eens uittesten hoe het systeem in z'n werk gaat, omdat we ervoor willen zorgen dat de kinderen zich op hun gemak voelen. We laten tot de start op 10 janauri slechts vijftig kinderen per dag aan de beurt, dat zijn er 560 in totaal”, aldus Brussels coronamanager Inge Neven.

Twijfel bij mama

Een van die vijftig kinderen is de elfjarige Victor uit Ukkel. Hij stond te popelen om zijn vaccin in ontvangst te nemen. “Het prikje deed wel wat pijn, maar nu voel ik niets meer. Ik heb er lang op moeten wachten, ik wilde mij écht laten vaccineren om mij en anderen te beschermen. Het vaccin zal ons helpen om opnieuw normaler naar school te kunnen gaan. Een klasgenoot was er vandaag trouwens ook. Vriendjes overtuigen vind ik niet nodig, iedereen moet voor zichzelf uitmaken of ze zich willen laten vaccineren.”

Bij mama Maria (50) heerste wel lang twijfel. “Zoals bij veel ouders, denk ik. Vooral over de langetermijneffecten was er veel onduidelijkheid, maar we hebben ons op verschillende manieren goed geïnformeerd. Ik bekijk het zo: als we op reis willen naar Zuid-Amerika, hebben de kinderen ook allerlei vaccins nodig. Waarom zouden ze zich dan niet laten vaccineren als we in een pandemie als deze zitten? Bovendien komt het erop aan om de druk op de ziekenhuizen zo laag mogelijk te proberen houden.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © BELGA

School gesloten

Ook de zevenjarige Luca uit Sint-Pieters-Woluwe liet zich vandaag vaccineren. “Het is vlot verlopen”, vertelt vader Octavian (39). “Mijn schoonouders zijn beiden dokter, dus we hebben er lang met hen en de kinderarts van onze zoon over gepraat. Uiteindelijk hebben we niet lang moeten twijfelen.”

“Ik had een beetje pijn, maar nu gaat het al veel beter", vertelt zoonlief Luca. “Mijn moeder wou heel graag dat ik me liet vaccineren, zeker omdat opa kanker heeft. We zijn nu ook twee weken thuis moeten blijven omdat de school dichtmoest door corona - nog een reden om mij te laten vaccineren.”

LEES OOK:

Volledig scherm Victor en Maria. © Marc Baert

Volledig scherm Luca, zoontje van Octavian © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert