Brussel schroeft salaris van langdurig zieke burgemeesters terug

Brusselse burgemees­ters willen inschrij­vings­geld van Oekraïners laten terugbeta­len

De Conferentie van Brusselse Burgemeesters heeft woensdag beslist dat Oekraïners die in een van de negentien Brusselse gemeenten aankomen niet zelf moeten opdraaien voor hun inschrijvingsgeld. Hiervoor vragen ze ook ondersteuning aan het Brussels gewest, want in de verschillende Brusselse gemeenten loopt het inschrijvingsgeld soms sterk uiteen.

23 maart