Brussel schrapt vergunningen voor onder meer tijdelijk gebruik, isolatie van gebouwen of aanleg van fietspaden

Brussels Gewest Uber-chauffeurs die vergunning na 15 januari 2021 aanvroegen, mogen blijven rijden

Het Grondwettelijk Hof heeft vrijdag beslist dat ook Uber-chauffeurs die na 15 januari 2021 een Brusselse VVC-vergunning (vervoer van voertuigen met chauffeur) hebben aangevraagd taxidiensten in het Brussels Gewest kunnen verlenen via UberX. Het Hof vindt de scharnierdatum in de noodordonnantie ongrondwettelijk.

21 april