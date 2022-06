Brussel presenteert ontwerp voor 50ste verjaardag van bloementapijt op Grote Markt

Jette UZ Brussel versoepelt bezoekuren materni­teit: “Maar blijven voorzich­tig”

De kraamafdeling in het Universitair Ziekenhuis in Jette heeft de bezoekuren versoepeld. Voortaan kan een naaste met twee bijkomende bezoekers gedurende een uur langskomen. De afdeling is wel nog niet even toegankelijk als voor de Covidpandemie. “We verkiezen het om voorzichtig te zijn.”

