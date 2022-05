Brussel pompt de komende twee jaar meer dan 17 miljoen euro in gezondheidszorg

Etterbeek/Jette Dirk Devroey doet gooi naar rector­schap VUB

Dirk Devroey stelt zich kandidaat om Caroline Pauwels op te volgen als rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Na huidig rector ad-interim Jan Danckaert is hij voorlopig de tweede VUB-professor die in de decaanrace stapt. Later vandaag kennen we alle kandidaten.

3 mei