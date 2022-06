Brussel ontvangt award voor verkeersveiligheid op internationaal fietscongres

“Brussel gaat ten volle voor nul doden en nul zwaargewonden in het verkeer. Dat vraagt moedige keuzes en hard werk van de verschillende overheden. Ik wil de gemeentes en de gewestelijke administratie Brussel Mobiliteit van harte danken voor de uitstekende samenwerking op vlak van verkeersveiligheid”, reageert de minister. “Met de stad 30, de aanpak van de zwarte punten, en de invoering van de autoluwe wijken zetten we samen grote stappen vooruit. Maar het werk is pas af als we echt aan nul doden en nul zwaargewonden in het verkeer komen”.