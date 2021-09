Brussel neemt voorgoed afscheid van paarden, pony’s én ezels op kermissen

Brussels GewestVanaf zaterdag is het in het Brussels Gewest verboden om pony’s of andere kermispaarden uit te buiten. Pony’s en paarden waren al langer verbannen uit Brusselse foren, maar vanaf nu is het ook niet langer mogelijk om (muil)ezels in te schakelen op kermissen.