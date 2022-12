Brussel Mobiliteit voert eerste preventieve strooibeurten uit

“Ons doel is de mobiliteit en de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen, zelfs bij zeer slechte weersomstandigheden”, zegt minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt. “Tegelijk willen we ook de impact van onze strooibeurten verminderen. Zo wordt het zout niet langer over de weg vervoerd maar over de waterweg via de Haven van Brussel.”

Een volledige strooibeurt kost 3, 5 uur en er is 85 ton zout voor nodig. “Gezien de zachte winters van de afgelopen jaren beschikken we over een volledige zoutvoorraad”, vertelt Sarah Vanschoenbeek, verantwoordelijke voor de Regie der Wegen. “Die bedraagt 6.000 ton, verdeeld over drie opslagplaatsen, die intussen ook allemaal voorzien zijn van een pekelstation. Dankzij onze weerinfrastructuur krijgen we ook een zeer precies beeld van de exacte bodemgesteldheid. Er werd trouwens een weerstation geïnstalleerd op de Ring R0 in Anderlecht omdat deze zone bijzonder gevoelig is voor vochtigheid en vorst.”