Brussel Mobiliteit lanceert nieuwe campagne: “Een echte vriend laat je niet in de steek”

De campagne wordt gevoerd via affiches en filmpjes op sociale media, met slogans als: ‘red je vriend die altijd z’n durum met je deelt, laat hem niet onder invloed met de step rijden’. De campagne is een knipoog naar actiefilms uit de jaren 80 en 90, waarin de helden elkaar nooit in de steek laten. Zo wil Brussel Mobiliteit jongeren aanzetten om voor elkaar te zorgen na een avondje uit.

En dat is nodig volgens de cijfers van Brussel Mobiliteit. Bijna de helft van de Brusselaars gaf aan zich af en toe onder invloed van alcohol te verplaatsen. 1 op 5 beweerde dat zelfs regelmatig te doen. 3,8 procent van de bevraagde jongeren gaf ook aan regelmatig te rijden onder invloed van cannabis of lachgas. Omdat bijna 30 procent van de overleden of zwaargewonde verkeersslachtoffers een leeftijd tussen de 18 en de 30 heeft, richt de campagne zicht tot hen. Op de campagnewebsite staan tips om de toestand van je vrienden te herkennen, gaande van ‘lichtjes tipsy’ tot ‘ladderzat.’

“In Brussel gaan we voor vision zero, of nul verkeersslachtoffers. Alcohol en drugs in het verkeer zijn dan ook absoluut onaanvaardbaar,” zegt Brussels Minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Elke Van den Brandt (Groen). “Het is het essentieel om hierover te blijven sensibiliseren. Als je de baan op gaat, heb je al je aandacht nodig. Onder invloed van drugs en alcohol vorm je, zelfs zonder het te willen, een gevaar voor jezelf en anderen.”

