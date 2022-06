‘Brussel met vakantie:’ veertigtal lokale initiatieven voor vakantie in eigen hoofdstad

Voor de derde keer op rij deed Brussel Mobiliteit een projectoproep voor originele, lokale initiatieven die de Brusselaars een vakantiegevoel geven in eigen stad. Inwoners zullen deze zomer kunnen genieten van een veertigtal projecten dat aanvaard werd voor ‘Brussel met vakantie.’

De projectoproep ‘Brussel met vakantie’ kadert binnen de doelstellingen van het Good Move plan van Brussel Mobiliteit. Met de oproep wil men de Brusselaars optimaal gebruik laten maken van de openbare ruimten tijdens de zomerperiode. “Heel wat Brusselaars hebben niet de middelen of de kans om op vakantie te gaan en het merendeel hiervan heeft geen tuin of terras”, legt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) uit.

“In bepaalde buurten, is de openbare ruimte het verlengstuk van hun woning. Om zich toch met vakantie te voelen is het belangrijk om te beschikken over voldoende openbare ruimte om te wandelen, te leren fietsen, onder bomen te flaneren, te rusten in een strandstoel, te tuinieren in een grote pot of een ijsje te eten op een bankje,” besluit ze.