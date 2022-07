Brussel maakt zich klaar voor 141e editie van de Zuidfoor

“De Zuidfoor klopt in de harten van de Belgen en Brusselaars”, zegt Brussels schepen van Economie, Fabian Maingain (Défi). “Het is een populaire vakantiebestemming die jong en oud blijft verbazen.” Het motto van de 141e editie is: “Vlieg deze zomer weg met de Zuidfoor.” Daarmee wil de Stad Brussel een bezoekje aan de Zuidfoor aanmoedigen tijdens de vakantiemaanden.

Door de werken aan het toekomstige metrostation Toots Thielemans begint de Zuidfoor op de Slachthuislaan. De rest van de foorkramers is de vinden op de vertrouwde locaties, van de Ninoofsepoort tot de Hallepoort. In totaal beslaat de kermis bijna twee kilometer. Nieuw dit jaar zijn onder andere de ‘Techno Power’, een vierarmige attractie met ronddraaiende zitjes, en de ‘Pirate Party’, een grote piratenboot die heen en weer slingert.

Voor deze editie gelden geen Covidmaatregelen meer. “De Zuidfoor is eindelijk terug in zijn normale staat. Dat is goed voor de foorkramers, maar vooral voor de bezoekers van de kermis. De Zuidfoor is iets bijzonders voor de Brusselaars. Voor mij blijft het de mooiste foor van België”, zegt Patrick De Corte, voorzitter van de Brusselse kermis. Tijdens de week is de Zuidfoor open tot middernacht, in de weekends tot 1 uur ‘s nachts.