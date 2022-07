Brussel kreunt onder de hitte: leegloop in stadscentrum, openluchtzwembad FLOW volzet

BrusselDinsdag werd de op een na warmste dag sinds het begin van de temperatuurmetingen, en dat liet zich voelen in onze hoofdstad. Op de terrassen zat slechts een handvol mensen en zelfs aan de fonteintjes bleef het heel rustig. Openluchtzwembad FLOW had dan wel weer een topdag: alle tijdsloten waren volzet.

In Ukkel werd dinsdag de op een na warmste dag ooit opgemeten sinds de metingen begonnen in 1892. Het kwik steeg vlot tot 38,2 graden, en dat voelden de Brusselaars. In het stadscentrum bleef het uitzonderlijk rustig. Slechts enkelingen zakten af naar de terrassen van de cafés. Ook de drukte bij fonteintjes, waar doorgaans veel kinderen spelen op warme dagen, bleef uit. Hetzelfde tafereel was te zien op de Vismarkt. Rond de vijvers, die normaal gezien veel volk trekken op zonnige vakantiedagen, was amper iemand te bespeuren.

Dat merkten ze ook bij café Merlo, dat aan de Vismarkt ligt. “Vandaag is er heel weinig volk”, vertelt uitbater Jens. “Waarschijnlijk is het te warm voor de mensen om buiten de komen. Na de covidperiode zijn er misschien ook wel wat mensen nu die op vakantie zijn, nu het terug kan. We hebben voornamelijk vaste klanten, dus merken we het snel op als er enkelen op reis vertrekken. We hebben het geluk dat ons terras in de schaduw ligt, maar op dagen zoals deze is het overal om te stikken. Gelukkig is het binnen wat koeler. We openen pas om 15 uur en houden de gordijntjes dicht. Zo blijft de meeste warmte buiten.”

Volledig scherm Jens van café Merlo: "Gelukkig is het binnen wat koeler." © Marc Baert

Bij ijssalon Gaston, dat iets verder ligt, hebben ze wat meer klanten. “Het is al een goede periode geweest voor ons”, zegt Kevin, verantwoordelijke van de zaak. “In de namiddag is het heel warm, de meeste mensen zullen pas in de avond komen. We blijven open tot 23 uur. Maar we merken wel dat we terug meer klanten over de vloer krijgen tijdens de vakanties. Dat heeft misschien te maken met het toerisme. Maar we ontvangen ook veel families met kinderen, koppels, oudere mensen, noem maar op. Vooral onze sorbet is populair dit seizoen.”

Volledig scherm Ijssalon Gaston op de Vismarkt. © Marc Baert

Volgeboekt

Bij openluchtzwembad FLOW in Anderlecht was het wel een heel drukke dag. Aan de ingang probeerden verscheidene mensen nog binnen te geraken, maar tevergeefs. “Alle tijdsloten waren volgeboekt vandaag”, zegt medeoprichter Paul Steinbrück. “We ontvingen 300 mensen, meer kan er echt niet bij. Ook voor de komende weken zijn we volzet, ook al geven ze minder goed weer. Daaruit kan je afleiden dat er echt nood is aan meer openbare zwemruimte in Brussel.”

Volledig scherm Openluchtzwembad FlOW in Anderlecht © Marc Baert

Volgens hem is het aan de Brusselse beleidsmakers om daarvoor te zorgen. “Met ons collectief kunnen we die nood niet opvangen. Er zijn wel plannen om meer openbare zwemplaatsen in Brussel te voorzien. Maar de meeste plannen zijn nog niet concreet, of worden pas over enkele jaren uitgevoerd.” Voorlopig is het openluchtzwembad in Anderlecht dus de enige optie voor de Brusselaars.

“We zijn wel een crowdfunding gestart om meer middelen te verzamelen voor onze organisatie”, legt Steinbrück uit. “Daarmee kunnen we onze infrastructuur verbeteren en ook meer activiteiten voorzien doorheen het jaar. We zouden 60.000 euro nodig hebben tegen september, momenteel zitten we aan de helft van dat bedrag. Maar het is aan de beleidsmakers om oplossingen op lange termijn te voorzien.”

