Brussel hoopt vierde golf te omzeilen met vaccinatiegraad van 65 procent tegen eind oktober

Brussels GewestAan een tempo van 16.000 prikjes per week moet het Brussels Gewest een vaccinatiegraad van 65 procent eerste dosissen tegen eind oktober bereiken om zo een mogelijk intense vierde golf in het najaar te omzeilen. In de loop van september volgt een eerste evaluatiemoment. Als de vaccinatietrein blijft stokken, lijkt een bredere invoering van het Covid Safe Ticket dan onvermijdelijk. Dat gaf Brussels gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) dinsdag aan. Tijdens een persmoment gaf hij in tandem met Brussels coronacrisismanager Inge Neven tekst en uitleg over de vaccinatiesituatie.

Vijftig procent van alle Brusselaars kreeg voorlopig één coronashot, zestig procent van de volwassen Brusselaars is momenteel volledig gevaccineerd. Tegelijkertijd stijgt het aantal positieve tests week na week en zijn zes van de tien Brusselse vaccinatiecentra over een week gesloten. Om een voorspelde vierde golf tijdig te ontlopen schakelt Brussel dus (opnieuw) een tandje hoger: weg van de centra en dichter bij de Brusselaar. Die filosofie schuift het Hoofdstedelijk Gewest al langer mondjesmaat naar voren, maar nu ligt het principe definitief aan de grondslag van de Brusselse vaccinatiecampagne.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Brussels coronacrisismanager Inge Neven en Brussels gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) tijdens het persmoment dinsdag.

Reizigers

Niet alleen de haperende vaccinatietrein in armere gemeenten, maar ook de stijgende coronacijfers verplichten Brussel om alle zeilen bij te zetten. “Daar zit reizen natuurlijk voor veel tussen", aldus Neven. “In de week van 8 tot 15 augustus alleen al kwamen er 50.000 mensen aan in Brussel. Acht procent van de mensen die uit risicolanden terugkeerden, testte positief.” Ongeveer de helft van de positieve coronagevallen in Brussel is nu afkomstig van terugkerende reizigers.

Ook de druk op de ziekenhuizen neemt toe. Vooral daarom kan Brussel vanaf september niet op de versoepelingsknop drukken. “Twee van de 51 personen die met Covid-19 op de Brusselse afdelingen intensieve zorgen liggen, zijn gevaccineerd. Dat zijn dan ook personen met zware onderliggende aandoeningen. Ook de gemiddelde leeftijd van de patiënten die intensieve verzorging nodig hebben, daalt. We zien helaas ook meer zwangere vrouwen aankomen op intensieve zorgen.”

(lees verder onder de inzet)

Het aantal coronagevallen in Brussel blijft toenemen. Een maand geleden telde het Hoofdstedelijk Gewest een incidentie van 232 coronagevallen per 100.000 inwoners in de voorbije veertien dagen, vandaag ligt datzelfde cijfer op 504. Het percentage tests dat een positief resultaat oplevert, bedraagt 6,9. Een maand geleden ging het om 2,5 procent. Jongeren raken het meest besmet, maar het aantal oudere mensen dat positief test op het coronavirus in Brussel stijgt nu ook. In het gewest worden zo’n 7.500 PCR-tests per dag afgenomen.

16.000 prikjes per week

Uit modellen van de UHasselt en de UAntwerpen blijkt bovendien dat Brussel bij de heropening van het schooljaar en het werkleven en de daarbij horende toename aan contacten zou afstormen op een piek die vergelijkbaar is met de tweede coronagolf. “Dat scenario zou werkelijkheid kunnen worden als we niets doen”, verduidelijkt Neven. “Net daarom wordt het zaak om te blijven inzetten op vaccinatie en erop te letten dat we de huidige maatregelen niet te snel lossen.”

Om een nieuwe druk op de ziekenhuizen te vermijden, gaat Brussel tot veertig mobiele vaccinatieteams inschakelen aan scholen, bedrijven en winkels. Bedoeling is om op die manier in de komende tien weken 16.000 eerste dosissen per week te zetten. Voorlopig ligt het tempo op ongeveer 6.500 per week. “Vaccinatie blijft de sleutel. Slechts 0,2 procent van de volledig gevaccineerden test positief op het coronavirus. We blijven focussen op de vier vaccinatiecentra en de drie vaccinatie-antennes. We bekijken momenteel ook de opening van nog drie antennes. Als er meer vraag zou zijn, gaan we nog nieuwe locaties openen.”

Daarnaast blijven de vijf vaccinatiebussen dagelijks halthouden op strategische plekken en gaan mobiele teams nog steeds op pad om kwetsbare groepen in te enten. Ook de acties in de eerstelijnszorg worden versterkt.

(lees verder onder de grafiek)

Volledig scherm Wiskundig model voorspelt fikse vierde golf in Brussel mocht er niets aan de huidige vaccinatiegraad veranderen. © UAntwerpen/UHasselt

Covid Safe Ticket

Half september en eind september wordt de vaccinatiegraad geëvalueerd, voegde Maron toe. “We zullen dan telkens nagaan waar we staan zodat we onze doelstelling zeker halen. Een uitbreiding van het Covid Safe Ticket ligt dan zeker op tafel als we merken dat de vaccinatie niet zo snel vooruitgaat als we wensen.”

“Een uitbreiding van het CST zal er enkel komen na een intensieve dialoog met de betrokken sectoren", aldus Maron. “Maar een bredere toepassing van het CST moet ook in de maatschappij gedragen worden. Als we die beslissing nemen, moet het ook ondersteund worden door de burgers.” Eerder liet Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) al weten dat hij voorstander is van het gebruik van het Covid Safe Ticket in cafés en restaurants.

Minister van Gezondheid Alain Maron hamerde tijdens het persmoment nog eens op een aantal factoren die de Brusselse vaccinatiecampagne bemoeilijkt: de veel jongere bevolking dan in andere deelstaten, de lagere toegang tot gezondheidszorg (40 procent van de Brusselaars heeft geen huisarts), de lagere digitaliseringsgraad en bepaalde moeilijk bereikbare internationale gemeenschappen. Brussel telt dan ook 182 nationaliteiten. “35 procent van de Brusselaars heeft overigens de dubbele nationaliteit. Een deel van hen is in het buitenland gevaccineerd en daarom ligt de reële vaccinatiegraad in Brussel hoger.” Het Gewest gaat wetenschappers inschakelen om na te gaan hoe hoog dat cijfer juist ligt, liet Maron nog weten.