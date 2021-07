Brussel heeft eerste openbaar openluchtzwembad in 40 jaar, en het is gratis voor iedereen

Langs het kanaal in Anderlecht is het eerste Brusselse publieke openluchtzwembad in 40 jaar geopend. Het heet Flow en het is een indrukwekkende houten constructie die de zomerse sfeer uitademt. Er zijn kleedkamers, douches, zonnedekken en alles wat bij een buitenzwembad hoort. Het is een maatschappelijk-sociaal-cultureel project geworden.