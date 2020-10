Brussel gaat in ‘lockdown light’: avondklok uitgebreid, sport en cultuur op slot, mondmasker overal verplicht

Daarnaast schakelt het hoger onderwijs volledig over naar afstandsonderwijs, zijn schooluitstappen verboden, moeten winkels ten laatste om 20u sluiten en is enkel individueel gaan winkelen toegestaan, met uitzondering voor bepaalde kwetsbare profielen. Enkel take-away is nog mogelijk tot 22u. Telewerk wordt verplicht waar mogelijk, en er geldt een verbod op religieuze ceremonies. Amateursportcompetities zijn verboden.

Begrafenissen mogen plaatsvinden met maximum 15 aanwezigen, huwelijken enkel in aanwezigheid van het koppel en hun getuigen. Amateursportcompetities zijn verboden. Voor de woonzorgcentra werd eerder deze week al beslist dat fase 2 ingaat, wat onder meer neerkomt op beperkt bezoek.

Dat maakten minister-president Rudi Vervoort (PS), Hoge Ambtenaar Viviane Scholliers Ndaya, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie Inge Neven, en Gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) bekend op een persconferentie na afloop van de provinciale crisiscel. Tot die crisiscel behoren ook de negentien burgemeesters van het gewest en vertegenwoordigers van de politiezones.

“Ik denk dat we altijd de nodige maatregelen hebben genomen”, zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort. “Het Brussels Hoofdstedelijk gewest was een van de eerste die in actie kwam op 11 maart. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen binnen de grenzen van onze bevoegdheden. Dat zullen we blijven doen. We kijken naar het verleden om te leren en geen fouten te herhalen. We proberen zo helder mogelijk te communiceren om de continuïteit van de maatregelen op de beste manier te laten naleven.”

Alle maatregelen gaan vanaf maandag 26 oktober in.

Laatste stap

“Er was veel eensgezindheid op de vergadering, ze heeft ook niet lang geduurd", laat Inge Neven weten. “De cijfers zijn dramatisch hoog, de ziekenhuisopnames blijven stijgen en we houden overal in Brussel momenteel vijftig procent van de intensievebedden vrij voor covidpatiënten. De cijfers zullen de komende dagen alleen maar blijven stijgen, hoewel we hopen dat we snel effecten zullen zien van de federale aanscherpingen van vorige week. Dit is de laatste stap die we in Brussel konden nemen om een volledige lockdown te vermijden. Het was ook echt de bedoeling om vandaag die maatregelen te nemen die nodig zijn en ervoor gaan zorgen dat we volgende week niet opnieuw moeten samenkomen.”

25,7% van de tests die in Brussel worden afgenomen in de laatste zeven dagen kent een positief resultaat. In de Brusselse ziekenhuizen liggen er momenteel 787 coronapatiënten (+ 57), waarvan 128 op intensieve zorg (+ 12).

De Brusselse overheid besliste op 7 oktober al om de cafés op Brussels grondgebied te sluiten, voor de federale regering de cafés en restaurants in het hele land sloot.