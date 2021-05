Brussel gaat als eerste gewest proactieve praktijktests invoeren op de huurmarkt

Sinds september 2019 is het mogelijk om reactieve praktijktests uit te voeren op de Brusselse huurmarkt, die dus door een klacht en ernstige aanwijzingen van discriminatie voorafgegaan moeten worden. Maar door die strenge voorwaarden voor de praktijktests in hun vorige vorm, werden er sinds september 2019 in heel het Brussels Gewest slechts drie praktijktests gerealiseerd.

Daar wil de Brusselse regering iets aan doen. “Discriminatie in de huisvestingssector is een realiteit, maar deze realiteit wordt nog te vaak gerelativeerd of in twijfel getrokken”, aldus Ben Hamou.

Zo verwijst de staatssecretaris onder andere naar een studie van de UGent en de VUB, waaruit bleek dat kandidaat-huurders met een van origine Noord-Afrikaanse naam, een werkloosheidsuitkering of een mentale handicap, aanzienlijk minder kans maken om door vastgoedmakelaars te worden uitgenodigd voor een bezichtiging. Uit een recentere studie bleek dat dat de discriminatie van mensen met een van origine Noord-Afrikaanse naam sinds de lockdown bijna is verdubbeld, van 20 tot 36%.

Brussels staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS)

Acteurs of verenigingen

Het invoeren van proactieve praktijktests is een Belgische primeur. Brussel zal een beroep kunnen doen op acteurs of verenigingen om voor haar rekening tests uit te voeren. “Voor de situatietests zijn er immers veel verschillende profielen nodig, die niet altijd beschikbaar zijn onder de personeelsleden van de DGHI. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een zwangere vrouw of een slechtziende”, aldus Ben Hamou.

Niet alleen kandidaat-huurders, maar ook huurders zullen beter beschermd worden. “Als een huurder uit zijn woning wordt gezet omdat hij een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht, kan de verhuurder op grond van onze nieuwe ordonnantie vervolgd en gesanctioneerd worden.”

In de nieuwe wetgeving wordt ook vastgelegd welke informatie door de verhuurder kan worden opgevraagd. “Het zal voor verhuurders niet langer zijn toegestaan om vóór een bezoek uitgebreide informatieformulieren te laten invullen, zoals nu nog al te vaak gebeurt”, besluit Ben Hamou.

De Brusselse regering lanceert vrijdag een communicatiecampagne die gekoppeld is aan de nieuwe wetgeving. “De bedoeling is om kandidaat-huurders te informeren over de verschillende vormen van discriminatie op de woningmarkt, hen te informeren over hun rechten en hen zo aan te moedigen om de gevallen van discriminatie waarmee ze te maken krijgen te melden.” Dat kan via een onlineformulier dat beschikbaar is op de campagnewebsite, maar ook op de website van Brussel Huisvesting.