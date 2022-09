Brussel Brost lokte 9.000 studenten uit hun kot

Dilbeek/Brussel Fietstocht naar Brussel en balkonvie­ring op Grote Markt voor Remco Evenepoel: “Tijdens de huldiging als ereburger is iédereen welkom”

Remco Evenepoel wordt op zondag 2 oktober gehuldigd als ereburger in Dilbeek. Maar voor het 22-jarige ‘wonderkind’ uit Schepdaal mag het nog nét iets specialer zijn. Een grote huldiging voor alle supporters uit België volgt vanop het balkon van het Brussels stadhuis op de Grote Markt. Maar eerst is iedereen ook nog welkom in Dilbeek, waar supporters hem per fiets kunnen volgen naar Brussel. “Trek jouw mooiste Belgische, rode of wereldkampioen kledij aan”, klinkt het.

26 september