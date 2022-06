Brussel behoort tot betere wereldsteden op vlak van levenskwaliteit

Brussel Ne­der-Over-Heem­beek for the Climate: koken met onverkoch­te groenten, fruit en brood

Op het Peter Benoitplein in Neder-Over-Heembeek kon je vandaag terecht voor verschillende activiteiten, georganiseerd door ‘Living en Ville’. Er stond onder meer een kookworkshop op het programma. Het was geen doorsnee workshop want de ingrediënten waarmee gekookt werd, waren allemaal producten die eigenlijk in vuilnisbak waren beland als de organisatie ze niet gered had. De hoofdrol was weggelegd voor onverkochte groenten, fruit en brood.

13 juni