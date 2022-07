Brosella festival in Laken: “Gezellige sfeer en kindvriendelijk”

voetbal Challenger Pro League RWDM oefent zaterdag tegen Standard eerste keer, Florian Le Joncour en Théo Gécé verlengen tot 2024

In tegenstelling tot Lierse Kempenzonen en Beerschot houdt RWDM zich voorlopig kalm op de transfermarkt. Met Bryan Smeets en Jonathan Heris werden tot dusver twee nieuwe transfers gerealiseerd. Kylian Hazard, die officieel ook ‘nieuw’ is, was in de tweede helft van vorig seizoen al bij RWDM. Wellicht is het stilte voor de storm, want de club heeft maar één doel: de titel. De vorig seizoen gehuurde spelers Vorogovskiy en Esphestion zouden ook dicht bij een verlengd verblijf staan.

1 juli