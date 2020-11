Broertjes van 10 en 12 jaar verdwenen uit opvangcentrum Fedasil

Laken ‘Duurzaams­te wijk ter wereld’ lost beloftes niet in: “Een showpro­ject voor de buitenwe­reld, niet voor de bewoners”

5:00 De duurzaamste wijk van de wereld ligt in Laken. Althans, op papier. Want in werkelijkheid zijn er veel mankementen aan de gebouwen van Tivoli Greencity. Bewoners zeggen dat de beloftes over duurzaamheid en toegankelijkheid voor mindervaliden niet zijn waargemaakt: “Als ze eerlijk waren, zouden ze al die duurzaamheidsprijzen nooit aanvaard hebben.”