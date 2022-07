Brik lanceert ‘Brusselhacks’-campagne: winnaar krijgt gratis kot

De ‘hacks’ zijn minder bekende, maar te ontdekken plaatsen en activiteiten in Brussel. Die kunnen gaan van gratis skatelessen, vintage winkelen in de Marollen of een goedkope boottocht op het kanaal. Vanaf 16 augustus plaatst Brik een beeld van die ‘hacks’ op hun website en Instagramkanaal. De bedoeling is dat de deelnemers naar die plaats of activiteit op zoek gaan, en er een originele foto of video van posten op Instagram.