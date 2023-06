“Breng uw lege lachgasflessen naar het recyclagepark”: campagne Net Brussel zorgt voor controverse

“Laat uw lege lachgasflessen niet achter op straat of in de vuilnisbak, maar breng ze naar het recyclagepark”. Die boodschap krijgen Brusselaars te lezen wanneer ze door de stad wandelen. Via Twitter noemt minister van Leefmileu Alain Maron (Ecolo) de boodschap problematisch omdat er niet wordt gewezen op de gezondheidsrisico’s van lachgas. Volgens Net Brussel wordt het gebruik van lachgas niet gebanaliseerd.

De affiches kaderen in een campagne van Net Brussel die door een toename van het gebruik van lachgas problemen ondervindt. De verwerking van lachgasflessen leidt in Brussel steeds vaker tot explosies in de verbrandingsovens van de afvalverwerkingsmaatschappij. Grote lachgascilinders veroorzaken volgens safe.brussels gezondheids- en veiligheidsrisico’s, die zowel voor de gebruiker als voor de mensen die het afval van lachgas verwerken gelden. Safe.brussels verwees eerder al naar de evolutie van het gebruik van kleine lachgaspatronen naar grotere lachgasflessen op basis van een onderzoek van het Observatorium.

Gerichte sensibilisering

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het gebruik van lachgas nu vaker voorkomt op privélocaties, zoals in het nachtleven, aldus safe.brussels. Om het intensief gebruik van lachgas tegen te gaan riepen ze op om in te zetten op gerichte sensibilisering en preventie binnen risicogroepen.

Net Brussel kwam nu met een campagne op de proppen die mensen ertoe moet aanzetten om hun lachgasflessen naar een containerpark te brengen in plaats van ze zomaar in de vuilnisbak of op straat te gooien. Op de affiche prijken lachglasflessen naast de boodschap ‘Gooi je lachgasflessen niet weg’.

Deze campagne werd zonder de goedkeu­ring van het kabinet verspreid. De affiche zoals die nu overal te zien is, is problema­tisch Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu, Afvalverwerking en Gezondheid

Gevaren voor de gezondheid

Maar de campagne ligt nu onder vuur omdat er niet gewezen wordt op de gevaren voor de gezondheid. Het was Alain Maron (Ecolo) zelf – nota bene Brussels minister van Leefmileu, Afvalverwerking en Gezondheid – die woensdag in een Twitterbericht de nieuwe campagne als problematisch omschreef. “Deze campagne werd zonder de goedkeuring van het kabinet verspreid. De affiche zoals die nu overal te zien is, is problematisch. We hebben gevraagd om de campagne tijdelijk op te schorten en om een boodschap over gezondheidspreventie toe te voegen”, aldus de minister. Hoewel Net Brussel niet verplicht is om de goedkeuring te vragen van het kabinet, had minister Maron graag betrokken geweest.

Ook via sociale media komt er kritiek op de affiches van Net Brussel. “Neem drugs, maar doe het proper alsjeblieft”, klinkt het al lachend in een Twitterbericht.

Bij een campagne waarin we vragen om geen sigaretten­peu­ken op de grond te gooien, zegt niemand ons dat we erop moeten wijzen dat tabak slecht is voor de gezondheid. Omdat dat evident is Adel Lassouili, woordvoerder van Net Brussel

Volgens Net Brussel wordt de boodschap vooral via digitale kanalen verspreid en zal er zoals gevraagd een aanpassing komen. “We hebben een 100-tal papieren affiches laten afdrukken, die voornamelijk in nachtwinkels hangen. Die kunnen we niet aanpassen. Maar online zullen we wel een boodschap toevoegen om te wijzen op de gezondheidsrisico’s”, zegt Adel Lassouili, woordvoerder van Net Brussel.

Volksgezondheid

“We begrijpen uiteraard de emotionele reacties van Brusselaars en internetgebruikers. Maar we zijn toch eerder verbaasd. Bij een campagne waarin we vragen om geen sigarettenpeuken op de grond te gooien, zegt niemand ons dat we erop moeten wijzen dat tabak slecht is voor de gezondheid. Omdat dat evident is. Dit is een beetje hetzelfde idee. Het overmatig gebruik van lachgaspatronen zorgt voor een grote druk op de afvalverwerking. Dat wil niet zeggen dat we het gebruik ervan banaliseren. Als we dit geen halt toeroepen, dan zitten we binnen de kortste keren met een probleem voor de volksgezondheid.”

De federale regering is ook bezig met het opstellen van een wet om de verkoop, de invoer en het vervoer van deze cilinders te verbieden, behalve voor medische doeleinden of als voedseladditief.

Lees ook: