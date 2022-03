Braziliaanse vrouwen betrokken bij mensenhandel en prostitutie: “Geen misbruik”

De feiten kwamen aan het licht toen de politie in juni 2019 moest tussenkomen aan de bewuste woning in La Louvière, omwille van een conflict tussen een klant en een prostituee. “We zien vaak dat jonge Latijns-Amerikaanse vrouwen naar Europa komen om in de prostitutie te werken”, zei het parket. “Daarmee kunnen ze veel meer verdienen dan met een reguliere job in hun eigen land. Het wordt echter problematisch als hier geprofiteerd wordt van die mensen.” Dat is net wat er volgens het parket aan de hand was. De prostituees die in La Louvière werden aangetroffen, verklaarden immers dat ze de helft van hun inkomsten moesten afgeven aan de jonge vrouw die hen de woning had ter beschikking gesteld. “Zij regelde ook hun afspraken met klanten”, aldus het parket. “De sekswerkers spraken ook geen woord Nederlands of Frans en verkeerden dus in een kwetsbare positie.”