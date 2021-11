Brandweerwagen zakt door wegdek in Anderlecht

De brandweermannen die steeds ingeschakeld worden om mensen uit de nood te helpen kwamen afgelopen middag zelf in nesten te zitten. “Het was zeker geen groot ongeval en er waren geen gewonden. Maar één van onze autopompen verzakte tijdens een interventie plots in het wegdek. We moeten nog bekijken of we een kraan of takelwagen moeten inschakelen, want hij er niet meer op eigen kracht uit”, zegt woordvoerder Walter Derieuw. De autopomp staat met de achterste as verzakt op de Lenniksebaan in Anderlecht. “Onze ploeg was bezig aan een interventie voor een waterlek openbare weg. Plotseling vormde zich een zinkgat onder onze wagen. De autopomp dreigt volledig in het gat te verdwijnen.”