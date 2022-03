Brandweermannen eren hun overleden collega Jeff (49) met indrukwekkende stoet: “Een van briljantste soldaten verloren”

Brussel/KoekelbergNa een indrukwekkende begrafenisstoet via de Leopold II-laan in Brussel is zaterdag in de basiliek van Koekelberg tijdens een beklijvende uitvaart afscheid genomen van adjudant Jean-François Spelmans (49). De Brusselse brandweerman kwam vorige week om het leven tijdens een brand in het leegstaande Sheraton-hotel. “Jean-François was een leider, verantwoordelijk, rechtvaardig en steeds repectvol. Een ‘monsieur’, zoals we zeggen in ons korps. Iemand die je kan vertrouwen.”